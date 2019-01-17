نائب: الجلسات المقبلة ستخلو من ادراج إكمال الكابينة الوزارية

17/01/20190

استبعد النائب عن تحالف الإصلاح غايب العميري، الخميس، إدراج إكمال الكابينة الوزارية المتبقية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ضمن جلسات مجلس النواب المقبلة، فيما بين أن الجلسات المقبلة ستكون مخصصة لإقرار الموازنة الاتحادية لعام 2019.

وقال العميري في تصريح إن “اللقاء الأخير الذي جرى بين تحالف الإصلاح والحزب الديمقراطي الكردستاني نتج عن اتفاقات وتفاهمات مبدئية لإكمال الكابينة الوزارية”، لافتا إلى إن “الاتفاقات لم تصل للدرجة القطعية إنما هنالك بعض الخلافات مع القوى السياسية حول أسماء المرشحين ولم تحسم حتى الآن”.

وأضاف أن “جلسات البرلمان القادمة ستكون مخصصة لإقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019″، مستبعدا “إدراج إكمال الكابينة الوزارية المتبقية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ضمن جلسات مجلس النواب المقبلة كون الكتل السياسية لم تتوصل لاتفاق نهائي بشأن المرشحين المطروحين”.

وكان مصدر نيابي قد كشف ، أول أمس الثلاثاء، عن لقاء سيعقد بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف سائرون لبحث إكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.