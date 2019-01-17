هذه الفيتامينات تساعد في الإقلاع عن التدخين

كشف الخبراء عن مواد من الضروري وجودها في النظام الغذائي لكل من يحاول الإقلاع عن التدخين، واتضح أنه يجب تناول أربعة فيتامينات ضمن المواد الغذائية وكمكملات غذائية أيضاً.

وينصح الخبراء أولا باستعادة مستوى فيتامين “C” المسؤول عن مناعة الجسم ومقاومة عدد من الأمراض. لذلك، على كل من ينوي الإقلاع عن التدخين إدراج الفواكه والخضر المحتوية على نسبة عالية من هذا الفيتامين في نظامه الغذائي اليومي، وكذلك تناوله على شكل مكمل غذائي.