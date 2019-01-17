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هذه الفيتامينات تساعد في الإقلاع عن التدخين

كشف الخبراء عن مواد من الضروري وجودها في النظام الغذائي لكل من يحاول الإقلاع عن التدخين، واتضح أنه يجب تناول أربعة فيتامينات ضمن المواد الغذائية وكمكملات غذائية أيضاً.

وينصح الخبراء أولا باستعادة مستوى فيتامين “C” المسؤول عن مناعة الجسم ومقاومة عدد من الأمراض. لذلك، على كل من ينوي الإقلاع عن التدخين إدراج الفواكه والخضر المحتوية على نسبة عالية من هذا الفيتامين في نظامه الغذائي اليومي، وكذلك تناوله على شكل مكمل غذائي.

  • أما الفيتامين الثاني الضروري للجسم فهو فيتامين “E”، لأن الشخص غالبا ما يدخن بهدف تخفيف الإجهاد. وهذا الفيتامين هو المسؤول عن تحسين تكيف الجسم مع الظروف النفسية السيئة، ما يجعله ضروريا لمكافحة الرغبة في التدخين.

    ولمجموعة فيتامين “В” تأثير مماثل في الجهاز العصبي للإنسان، فهذه الفيتامينات تساعد على تعزيز وتهدئة الجهاز العصبي، وتجاوز المشكلات الحياتية. كما أن فيتاميني B6 وB12 يساعدان بدرجة كبيرة في تسهيل العيش من دون السجائر .

    ووفقا للخبراء، فإنه من الضروري إدراج الحمض الأميني “L-theanine” في النظام الغذائي، لأنه يضمن تناسق عمل جميع الأجهزة.

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