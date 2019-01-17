وزارة التربية : امكانية اعتماد المنح الدراسية من وزارة العلوم الايرانية

اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية الاجازات الدراسية في الخارج عن امكانية اعتماد المنح الدراسية الصادرة من وزارة العلوم الايرانية .

المعاون الاداري للمديرية العامة للعلاقات الثقافية ومدير الاجازات الدراسية في الوزارة السيد محمود حسين القيسي اوضح إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البعثات والعلاقات الثقافية / قسم الدراسات خارج العراق اعلنت بكتابها الموجه الى الوزارات كافة عن امكانية اعتماد المنح الدراسية الصادرة من وزارة العلوم الايرانية بالإضافة الى امكانية استثناء ذوي الشهداء قبل 2003 والسجناء السياسيين من شرط العمر والمعدل والخدمة للتقديم على هذه المنح .

وأضاف القيسي انه بشأن الاستثناء من شرطي العمر والمعدل من غير ذوي الشهداء والسجناء السياسيين فلم يتضمن نظام البعثات والزمالات والمساعدات المالية رقم 3 لسنة 2018 اية اشارة الى امكانية الاستثناء لما ورد في اعلاه .

وأردف القيسي ان وزارة التربية اصدرت اعماماً الى المديريات العامة للتربية في ديوان الوزارة والمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة لإبلاغ المنتسبين الراغبين بالتقديم على هذه المنح الدراسية .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام