وفاة الفنان الكويتي حمد ناصر

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تُوفي، اليوم الخميس، الفنان الكويتي حمد ناصر عن عمر ناهز الـ 76 عاماً بعد صراع مع المرض.
وبحسب موقع “ارم نيوز” الاماراتي نقلاً عن ناشطين، قولهم إن “الفنان الكويتي البارز وافته المنية خلال تواجده في مستشفى العدان لتلقّي العلاج”.
ويعتبر الفنان الراحل “حمد ناصر” أحد رواد الحركة الفنية الكويتية، وعضو فرقة المسرح العربي.
ويعتبر أيضا من الممثلين الأوائل الذين ساهموا بنشر الحركة المسرحية، وقام بالعديد من الأعمال مثل: مسرحية “مراهق في الخمسين”، ومسلسل “الأقدار” وغيرهما من الأعمال.
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