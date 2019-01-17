«20 ینایر 2019» آخر مهلة للتسجيل في مهرجان وارش للأفلام بنسخته التاسعة

منصور جهانی ـ انطلق التسجيل في مهرجان «وارش» الدولي للأفلام القصيرة بايران، ويولي المهرجان أهمية خاصة بالفعاليات الثقافية (التقاليد السلوكية، المنطوقة، البيولوجية)، ويستمر التسجيل حتى الـ 20 من يناير 2019.

وبحسب المكتب الاعلامي لمهرجان «وارش” الدولي التاسع للأفلام، أعلنت مديرية الثقافة العامة والارشاد الاسلامي بالمشاركة مع هيئة وزارة الثقافة السينمائية والارشاد الاسلامي اضافة الى بلدية مازندران عن بدء النسخة التاسعة من مهرجان «وارش» الدولي في أبريل 2019، شمال ايران بمازندران.

المهرجان المزمع عقده في مدينة بابل التابعة لمحافظة مازندران الواقعة في شمال ايران، يسلّط الضوء على تعزيز وحماية الأفلام الاجتماعية بالتأكيد على موضوع الثقافة العامة، العلاقة الوثيقة بين العاملين على صناعة الأفلام الروائية، الوثائقية وأفلام الأنميشن والتعرف على الأشخاص المبدعين في هذا المجال؛ كما يوثّق العلاقة مع صناع الأفلام في بحر قزوين من أجل تحقيق تطورات جديدة على الصعيد الثقافي والحضاري.

وتتم فعاليات المهرجان وفقا لثلاثة مراحل متتالية، المسابقة الدولية (الميراث الثقافي) والذي سيكون باللغة الفارسية، الذي يدور بين ثلاثة دول (ايران، افغانستان و طاجيكستان) اضافة الى منطقة بحر قزوين حول الميراث الطبيعي في (ايران، آذربيجان، روسيا، تركمنسان و كازاخستان)، كذلك مسابقة «ترنه وا» و تعني «النسيم العليل» و التي تتمحور حول التقاليد السلوكية، المنطوقة، البيولوجية، وهناك قسم خاص (يعرض أفلاما عديدة تتحدث عن غابات هيركاني)، جدير بالذكر أن المخرج نكوداشت سوف يقيم ورشة عمل يتحدث فيها عن الأفلام الاجتماعية والأنثروبولوجيا الوصفية لمدينة جيلان، و يلقي نظرة عن الأفلام الاجتماعية لأذربيجان.

محاور و مواضيع مهرجان «وارش» الدولي التاسع للأفلام، عبارة عن:

العادات و التقاليد السلوكية: تشمل الأفلام التي تتحدث عن الطقوس، المفاهيم، العقائد ، العادات، الأعراف، الاحتفالات الوطنية والدينية والألعاب الشعبية و… .

العادات و التقاليد الكلامية: تشمل الأفلام التي تتحدث عن القصص العامية، القصص الأخلاقية، الحكم و الحب، أغاني الأطفال أو القصص التي تحكى لهم قبل النوم ، أغاني ، قصائد ، الأشعار البومية ، الأساطير والأمثال القديمة والقصص و… .

ج- العادات و التقاليد البيولوجية: تشمل الأفلام التي تتمحور حول العمارة البومية، طرق زراعة المحاصيل، تربية الحيوانات و الصيد، طرق الاستفادة من الغابات، الصناعات اليدوية و التريوكو والخياطة، أنواع الأطعمة البومية، التجارة الداخلية.

نحيطكم علما بأن التسجيل في موقع مهرجان «وارش» الدولي للأفلام انطلق في 22 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 20 يناير/كانون الثاني 2019، لارسال الأفلام، مع العلم بأن مدة التسجيل غير قابلة للتمديد… عند انتهاء مدة التسجيل تبدأ عملية اختيار الأفلام التي ستشارك في المهرجان.

لمن يهمهم الأمر من أجل الاطلاع بشكل مفصل و ملء استمارة الاشتراك عن طريق الموقع التالي: www.vareshfestival.com ، و من ثم يتم ارسال الأعمال في تاريخ 20 يناير/كانون الثاني 2019 الى سكرتاريا المهرجان.

و منذ انتشار اعلان المهرجان تم ارسال أكثر من 550 فيلم الى القسم الداخلي، و هذه الأفلام تتحدث عن مواضيع ثقافية مختلفة (التقاليد السلوكية ، المنطوقة ، البيولوجية) و يستمر إرسال الأفلام حتى الآن.