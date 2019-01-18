أمريكا تحذر الحكومة العراقية من هجوم إسرائيلي!

قد يستهدف ميليشيات الحشد الشعبي …

قالت وسائل إعلام روسية، إن واشنطن حذّرت الحكومة العراقية من هجوم إسرائيلي محتمل قد يستهدف ميليشيات الحشد الشعبي.

ونقل موقع ‹RT› الروسي، عن مصدر في الحكومة العراقية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو، أبلغ رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بأن واشنطن لن تتدخل إذا قصفت إسرائيل مواقع تابعة للحشد الشعبي

وقال المصد،ر إن «بومبيو أخلى ساحة واشنطن من أي هجوم قد تقوم به تل أبيب على مواقع الحشد الشعبي في العراق، وإنها لن تتدخل لإيقافه».

وأضاف أن «عبد المهدي أبدى انزعاجه من الأمر وأكد لبومبيو أن لهذا الأمر تداعيات خطيرة على المنطقة».

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد زار بغداد وأربيل مؤخراً، في إطار جولة شملت العديد من دول المنطقة.

وكانت مصادر عراقية قد أفادت بأن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بحث مع المسؤولين العراقيين في بغداد ملف الوجود الأميركي العسكري في العراق في ضوء الانسحاب من سوريا، كذلك ملف الميليشيات العراقية الشيعية (الحشد الشعبي) الموالية لإيران والتي لا تزال تحمل السلاح وتهدد واشنطن بين الحين والآخر.