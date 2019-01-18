الالوسي يحذر من تشريع برلماني يلبي حاجات إيران “التوسعية” في العراق

حذر امين عام حزب الأمة العراقية مثال الالوسي، الخميس، من اصدار تشريع برلماني يلبي حاجات النظام الإيراني التوسعية في العراق.

وقال الالوسي اننا “نعيش اليوم حملة من الإملاءات والتدخلات والضغوطات والابتزاز والترغيب والترهيب بأدوات ووسائل استخباراتية ومليشياتية، وما يترشح من معلومات عن التحضير لترتيب قاسم سليماني ومليشياته لقرار تشريعي يقضي الى اخراج القوات الامريكية والمتواجدة رسميا بدعوة وموافقة الحكومات السابقة، استنادا الى الاتفاقية العراقية الامريكية، والتي تمت صياغتها من حكومة المالكي وبأغلبية الأحزاب الدينية، الايرانية الهوى والخضوع في مجلس النواب العراقي، وقتما كان هناك توافقا بين إدارة اوباما والنظام الإيراني”.

وحذر الالوسي من “محاولات اصدار تشريع يلبي حاجات النظام الإيراني التوسعية في العراق تحت ذريعة اخراج القوات الأجنبية، والذي يعتبر تحايلا وإجراء عدوانيا يمثل حجم الابتزاز الإيراني الخطير للعملية السياسية عامة والعمل البرلماني خاصة”.

وأردف “لا نشك في قدرة المليشيات وأسيادهم على فرض هكذا قرارات ملتوية، وان حدث هذا فالرئاسات الثلاث ملزمة بحماية الوطن والعملية السياسية من هذه الهيمنة الإرهابية المليشياتية على المشرع العراقي، وتملك المحافظات العراقية وسلطاتها التنفيذية والتشريعية، الصلاحيات والمسؤولية لحماية الأرض والمواطن، مستعينة بأهمية تعميق سبل تنفيذ الاتفاقية العراقية الامريكية بما يضمن امن وسلامة المحافظات والمواطنين”.

كما دعا الالوسي المحافظات “لأصدار قرار بعدم السماح لأي جهة تحمل السلاح غير الجيش العراقي وقوات الأمن والشرطة المحلية، بل واصدار قرار بطرد كل أنواع المليشيات المشبوهة”.

يشار الى ان زعيم حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي لم يستبعد، يوم 15 من كانون الثاني الجاري، ان يبدأ قائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني حملة تصفية جسدية تطال قادة “الميلشيات” الشيعية في العراق نزولا عند شروط فرضتها واشنطن للتفاوض مع طهران.

وقال الآلوسي ان “احد شروط امريكا لتقبل الحوار والتفاوض مع ايران هو ترك دعمها للمليشيات وان تقوم بتسليم المطلوبين من قادة المليشيات الى القضاء”، مضيفا ان “ايران وافقت وهي حاليا بدأت بتحجيم المليشيات، وفق معلومات خاصة وصلت لنا”.

وأضاف “لا نستغرب فربما نرى اعتقالات لقادة المليشيات في العراق بالتعاون مع الاستخبارات الايرانية او حتى اغتيالهم من قبل قاسم سليماني”.

وتابع الآلوسي ان “رسائل امريكية وصلت الى قاسم سليماني بان رأسك مطلوب او تقوم بتسليم قادة المليشيات، فهو يمكن ان يقوم بتصفيتهم قريباً، وهذا غير مستبعد ووارد جداً”.

وكانت مصادر عراقية في العاصمة الأميركية واشنطن، قد افادت بحصولها على قائمة بأسماء “الميليشيات”، طلبت الولايات المتحدة الأميركية من العراق تجميدها وسحب السلاح منها، في حين طلب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، من الجانب الأميركي إعطاءه وقتاً للرد.

وتشمل القائمة 67 فصيلا مسلحا يتقدمها منظمة “بدر” بزعامة هادي العامري، وجماعة “عصائب اهل الحق”، بزعامة قيس الخزعلي.