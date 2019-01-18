البنك المركزي العراقي يصادق على تمويل مشاريع في البصرة وبغداد

صادقت اللجنة العليا لمبادرة “تمكين” التي يمولها عدد من المصارف وشركات الصرافة العاملة في العراق ويشرف عليها البنك المركزي العراقي على دعم عدد من المشاريع في مناطق مختلفة من العراق إضافة الى مساعدات عينية لعدد من المواطنين.

وقال البنك في بيان اليوم، ان “هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الدور الذي يؤديه هذا البنك في دعم المشاريع المجتمعية والخدمية والإنسانية”.

واوضح البيان انه “خلال الاجتماع الأول لهذه اللجنة للعام ٢٠١٩ صادقت على تمويل مشاريع أبرزها “اعمار وتطوير كنيسة مريم العذراء الكلدانية في البصرة، واعادة تأهيل بوابة بغداد الشمالية، كما ستكون لمتنزه 14 تموز في مدينة الكاظمية المقدسة حصة من التأهيل والتطوير، فضلا عن اعادة تأهيل وتطوير خمسة جسور رئيسة في بغداد”.

ونوهت اللجنة الى ان “هنالك مشاريع اخرى قيد الدراسة تتوزع على مناطق مختلفة من العراق لتنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل هذه اللجنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة”.