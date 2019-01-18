الرئيس الفرنسي: باقون في سوريا والعراق ’’لمحاربة داعش’’ …

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن قوات بلاده لن تخرج من سوريا والعراق خلال العام الجاري، بهدف محاربة تنظيم داعش.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن قوات بلاده لن تخرج من سوريا والعراق خلال العام الجاري، بهدف محاربة تنظيم داعش.

وقال ماكرون، اليوم، في خطاب ألقاه خلال زيارته للقاعدة العسكرية الواقعة بالقرب من مدينة تولوز، إن «الانسحاب المعلن لحليفنا الأمريكي (من سوريا) يجب ألا يحرفنا عن هدفنا الاستراتيجي وهو القضاء على داعش».

وأضاف «سنبقي انخراطنا عسكرياً في بلاد الشام ضمن التحالف الدولي (ضد داعش) خلال العام».

وتطرق الرئيس الفرنسي إلى مقتل 5 عسكريين أمريكيين بتفجير في مدينة منبج بشمال سوريا مؤخراً بالقول، إن الواقعة تؤكد عدم انتهاء المعركة ضد داعش، وأكد أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة في محاربة التنظيم.