العراق يعلن الافراج عن طلابه المحتجزين في اذربيجان

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن اقدام السلطات الاذربيجانية الافراج عن طلاب محتجزين يحملون الجنسية العراقية.

وذكر بيان للخارجية، “بمُتابَعة مُباشِرة من شخص الوزير محمد علي الحكيم، وبالجُهُود، والمساعي الدؤوبة التي بذلتها سفارتنا في باكو تُعلِن وزارة الخارجيّة الإفراج عن الطلبة الـ28 العراقـيِّين المُحتجَزين في آذربيجان”.

واعربت عن “تقديرها لتعاون السلطات الآذربيجانيَّة في إطلاق سراح الطلبة, وتـُؤكـِّد أنـَّها تتابع جميع القضايا المُتعلـِّقة بالجالية العراقـيَّة في أيِّ بلد يتواجدون فيه”.

وذكرت تقارير محلية ان احدى الشركات اوصلت 28 طالباً الى اذربيجان اضافة الى 5 طالبات لغرض الدراسة واسكانهم في احدى المناطق النائية باستحصال الاقامة خلال مدة وجيزة من وصولهم في اب من العام الماضي، مما اعطى مبرراً للشرطة لاحتجازهم بتهمة مخالفتهم شروط الاقامة في البلد.