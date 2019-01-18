( المحافظات السنية )) كما هي بين مطرقة حزب البعث وسندان الحزب الاسلامي !

د . خالد القره غولي :

( نحنُ مواطنون عاديون نُريدُ حلاً لما أصاب مدننا ) أكثر من ( 60 ) عاماً لم أتذوق طعم النوم ولا الراحة أبداً .. من هموم ومشاكل وإطلاقات نارية وإرهاصات وحروب ودمار ودعوات مواليد وانفجارات وتهجير ونزوح وهجمان بيوت وتشريد .. وبعد عام ( 2003 ) كشفَ الحزب الإسلامي عن جزءٍ يسير من تواجده الجماهيري والشعبي من خلال دفع العديد من قياداته وكوادره إلى الحياة السياسية والإنتخابية وتبوأ الكثير منهم لمناصب مهمة جداً في المحافظات ذات الأغلبية السنية وتسنّم شخصيات محسوبة على الحزب الإسلامي وزارات سيادية ومراكز حساسة جداً في السلطات الثلاث

ما الذي يحدث إذاً من ظهور تفاوت عميق وخلاف يتراكم يوماً بعد يوم بين الحزب الإسلامي وبين مواطني المحافظات السنية التي يَنشرُ فيها الحزب قواعده الجماهيرية .. كما هو معروف فإنَّ جميع المنتمين إلى صفوف الحزب الإسلامي هم من محافظات نينوى والأنبار وبغداد وجزء من محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك وأعداد قليلة في محافظات بابل والبصرة وإقليم كردستان .. بمعنى آخر هناك تعريف تنظيمي مسبق بمن يرغب بالإنتماء وهو مالم يُعلن عليه الحزب وأظهره للرأي العام بل ما تعتمده لوائحه العقائدية وميادين وآليات كسب الأعضاء الجدد .. هذا الأمر عزلَ الحزب ومنحه الهُوية المناطقية الطائفية وهو سلاحٌ ذو حدين .. فمن الممكن زيادة عدد الأعضاء لكن من المستحيل القفز على خطوط حمراء حددتها الوقائع الديموغرافية في العراق ماساهم في شحة إمكانات الدخول لمناطق نفوذ أخرى !

قادة الحزب الإسلامي لم ينتبهوا لأمرٍ مهمٍ جداً وهو الإلتفات إلى ما يعنيه ألم الغير كما يقول شكسبير .. فالإنكفاء حول دائرة المصالح الحزبية بإبقاء باب العلاقات مفتوحاً على مصراعيه مع قوى لها اليد الطولى فيما جرى ويجري من خراب وتدمير في العراق يساهم بلا أدنى شك في تأشير إتجاه جماهيري عام مباغت ومضاد للحزب الإسلامي في المناطق التي ذُكرت !

رغم هذا يؤمن مواطنو المناطق المعنية بأنَّ الحزب الإسلامي لم يُقدم لهم ماكان يُفترض أن يُقدَّم وهو ما يُحسب على تصرفات فردية بطبيعة الحال ولا تحسب على الحزب ككل، وهذا مالم يتمكن قادة الحزب وكوادره من تحاشيه .. فهم يتكتمون جداً بإنتماءاتهم وإيصال أصواتهم علناً عكس صراعهم المرير المعلن وغير المعلن على السلطات الصغيرة والكبيرة.. المواطنون في الأنبار ( وهي القاعدة الجماهيرية الأكبر للحزب) مثلاً لا يمكن لكَ أن تُقنع أحداً منهم بأنَّ الحزب الإسلامي يُدافع عنهم وعن مصالحهم المشروعة داخل المحافظة وخارجها بل باتوا على يقين بأنَّ الحزب الإسلامي يعمل على مبدأ تبادل المصالح مع القوى والأحزاب الأخرى في العراق وهو ما يعكس حالة الإنشقاق بين الحزب ومواطني الأنبار !

لذلك على منظري وقادة الحزب الإسلامي العراقي إعادة النظر جيداً في دورهم السياسي وعلاقاتهم مع قوى معادية في الداخل وفي الخارج ونسيان عجلة كسب المناصب.. نحنُ مواطنون عاديون نُريدُ حلاً لما أصاب مدننا ودمر وخرب جامعاتنا ومدارسنا وحول أهلنا إلى نازحين ومهجرين ومشردين وإلا الإبتعاد وفسح المجال لقوى أخرى تعيدُ إعمار المحافظات المنكوبة وتنقذ أهلنا من ذلِّ المخيمات ..

ولله الأمر