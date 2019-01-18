(بالفيديو) أمم آسيا: عمان إلى ثمن النهائي بعد تغلبها على تركمانستان

تأهل منتخب سلطنة عمان رسميا للدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا، بعد فوزه على نظيره التركمانستاني 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة.