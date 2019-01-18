(بالفيديو) شاهد مقابلة السعودية رهف محمد القنون في كندا

قالت الفتاة السعودية رهف محمد القنون، التي هربت من بيت أسرتها في المملكة مؤخراً وحصلت على حق اللجوء في كندا، إنها شعرت بالسعادة الغامرة، وإنها ولدت من جديد عند نزولها من أرض المطار والوصل إلى مدينة توريتنو الكتدية.

قالت الفتاة السعودية رهف محمد القنون، التي هربت من بيت أسرتها في المملكة مؤخراً وحصلت على حق اللجوء في كندا، إنها شعرت بالسعادة الغامرة، وإنها ولدت من جديد عند نزولها من أرض المطار والوصل إلى مدينة توريتنو الكتدية.

وأضافت القنون في مقابلة مع برناج “ذا ناشيونال” الذي يبث على شبكة “سي بي إس” الإخبارية الكندية، أنها “تلقت الكثير من الحب والمحبة والاستقبال”، لدى وصولها إلى كندا.

ولدى سؤالها عن التغطية الإعلامية التي حظيت بها قصتها واهتمام وزيرة الخارجية الكندية بها، تابعت القنون أنها لم تتوقع، ولو بنسبة 1%، أن تجد نفسها في هذا الموقف أو أن تنتشر قصتها في جميع أنحاء العالم.

وعما تعرضت له أثناء فترة مراهقتها في السعودية وجعلها تسعى للهروب بأي طريقة، قالت رهف القنون إنها تعرضت للعنف، ولكنها شعرت بأنها لن تستطيع تحقيق أحلامها إذا استمرت بالعيش في السعودية.

وعن أنواع العنف التي تعرضت لها، قالت رهف إنها تعرض إلى عنف جسدي واضطهاد وكبت وتهديد بالقتل وحبس لمدة 6 أشهر.

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