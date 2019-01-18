برشلونة يعاقب ليفانتي بثلاثية ويبلغ ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

حقق برشلونة فوزاً هاماً على ليفانتي، في مباراة إياب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو.
برشلونة دخل المباراة وهو متأخر في النتيجة، بعد الخسارة ذهاباً الخميس الماضي، بثنائية نظيفة على ملعب سيوداد دي فالنسيا.
واحتاج برشلونة لتسجيل هدف واحد فقط من أجل التأهل، وجاء ذلك الهدف في الدقيقة 30 من الشوط الأول عن طريق عثمان ديمبلي من تمريرة رائعة للأرجنتيني ليونيل ميسي.
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وقبل انتهاء اعادة الهدف الأول من شاشات التلفاز، جاء الهدف الثاني بنفس الطريقة ومن تمريرة ميسي، وعن طريق عثمان ديمبلي أيضاً.
انتهى الشوط الأول بثنائية نظيفة، ولكن ليونيل لم يكتفي بصناعة الأهداف فقط، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 54 من الشوط الثاني بطريقته الخاصة.
شهدت المباراة مشاركة لويس سواريز في الشوط الثاني، بعدما فضل إرنستو فالفيردي جلوسه على مقاعد البدلاء، من اجل اراحته، والبداية بليونيل ميسي في مركز المهاجم.
بهذه النتيجة يتأهل برشلونة لدور الثمانية بعدما فاز 4/2 بنتيجة المباراتين.