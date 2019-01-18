برشلونة يعاقب ليفانتي بثلاثية ويبلغ ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

حقق برشلونة فوزاً هاماً على ليفانتي، في مباراة إياب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو.

برشلونة دخل المباراة وهو متأخر في النتيجة، بعد الخسارة ذهاباً الخميس الماضي، بثنائية نظيفة على ملعب سيوداد دي فالنسيا.

واحتاج برشلونة لتسجيل هدف واحد فقط من أجل التأهل، وجاء ذلك الهدف في الدقيقة 30 من الشوط الأول عن طريق عثمان ديمبلي من تمريرة رائعة للأرجنتيني ليونيل ميسي.