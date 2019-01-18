تحالف الصدر: يجب ان يبقى ملف أمن العراق بعيدا عن هيمنة الأحزاب

هؤلاء من يجب ان يتولوا الوزارات الامنية !

شدد تحالف “سائرون” المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، على ضرورة ابعاد الوزارات الامنية عن هيمنة الأحزاب والكتل السياسية.

وقال المتحدث باسم كتلة سائرون النيابية حمدالله الركابي، ان “موقف سائرون والقوى المتحالفة معه ثابت بشأن الوزارات الأمنية، يجب ان تسلم لشخصيات مهنية ومستقلة ” ، مردفاً بالقول ” هذه الوزارات مهمة”.

وبيّن الركابي ان “الهدف من الدعوات لتسلم شخصيات مهنية ومستقلة للوزارات الأمنية، هو ابعاد الملف الأمني عن هيمنة الأحزاب والكتل السياسية”.

وما زالت الأزمة السياسية حول الوزارات الثلاث الشاغرة ، الداخلية والدفاع والعدل، تعصف بالبلاد، حيث لم تتوصل الأطراف والأحزاب إلى صيغة توافقية بشان المرشحين لها.