سكرتير الحزب الشيوعي العراقي يلتقي السيد رئيس الجمهورية

زار الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، اليوم الخميس 17/1/2019، على رأس وفد من الحزب، السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر السلام ببغداد.

وفِي اجواء ودية تبادل الطرفان وجهات النظر في شأن تطورات الاحداث في بلادنا، والعلاقات بين القوى والأحزاب والكتل السياسية، وتعزيز الجهود والمبادرات الرامية الى تلبية حاجات وطموحات المواطنين، وتحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار في العراق.

واتفق الجانبان على ان يكون الحوار البناء والدستور أساس حل القضايا العالقة بين مختلف الأطراف، وعلى ضرورة تفعيل العمل التشريعي والتنفيذي وترتيب اولويات ذلك. كذلك أكدا اهمية دعم تنفيذ البرنامج الحكومي للإسراع في تقديم افضل الخدمات للمواطنين. وفي خصوص الموازنة اشارا الى ضرورة العناية بعدد من القطاعات، ومنها التربية والتعليم والصحة والخدمات والسكن، وتوفير الأموال الكافية لها.

وشدد الطرفان على ضرورة تفعيل الجهد الوطني وجهود الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز المسيرة الديمقراطية والتصدي للفساد والحفاظ على المال العام، وإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يؤهلها للقيام بواجباتها ومهامها. كما نوّها بالدور الهام للقضاء في ذلك .

وأبدى السيد رئيس الجمهورية رغبته في استمرار اللقاءات والتشاور وتنسيق الجهود، مشيداً بدور الحزب الشيوعي ومواقفه.

من جانبه عبر وفد الحزب عن التقدير لجهود السيد رئيس الجمهورية، ولمبادراته الرامية الى توحيد الصف الوطني وتنقية الاجواء وتغليب لغة الحوار والتفاهم، لإنهاء الأزمات والمصاعب التي تعترض النهوض بالعراق الديمقراطي.

وضم وفد الحزب الى جانب الرفيق رائد فهمي الرفاق اعضاء قيادة الحزب: جاسم الحلفي وصبحي الجميلي وبسام محي وبشرى ابو العيس ورضا الظاهر وطلعت كريم وحسين النجار وعلي صاحب