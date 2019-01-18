شرطة كركوك تقبض على “السارق الملثم”

اعلنت شرطة محافظة كركوك يوم الخميس عن القاء القبض على السارق الملثم الذي نفذ العديد من عمليات السرقة في المحافظة.

وقالت مديرية مكافحة الجرائم في كركوك في بيان اليوم، ان مفارزها القت القبض على شخص يدعى (ع، ن، ت) اعترف خلال التحقيقات بتنفيذه عدة جرائم سرقة ضمن حدود شارع “القدس” بمدينة كركوك.

واضاف البيان ان كاميرات المراقبة رصدت عشرات عمليات السرقة نفذها المتهم عبر دراجة نارية وغطاء للوجه.

ونوه البيان الى ضبط مصوغات ذهبية ومبالغ مالية في منزل المتهم والتي سرقها من منازل اخرى، مشيرا الى ان المتهم تم ايداعه في الحبس وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقي.