صحة اقليم كوردستان توضح : لاوجود لاي حالة اصابة بانفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الخميس، عن تسجيل إصابة بأنفلونزا الخنازير، لافتة إلى أن المصاب يتلقى الرعاية الصحية ووضعه مستقر.

بيان للوزارة، قال : إن “أول حالة لمرض أنفلونزا H1N1 المتداول تسميته بالخطأ بأنفلونزا الخنازير، تم تسجيلها في الإقليم”، لافتاً إلى أن “المصاب بالمرض يتلقى العلاج ووضعه الصحي مستقر ”.

وأضافت وزارة صحة الإقليم ، أن “مرض أنفلونزا H1N1، هو مرض فصلي ينتشر بجميع أنحاء العالم”، مؤكدة أن “مخاطر المرض ليست كبيرة مقارنة مع مرض أنفلونزا الخنازير الذي تم اكتشافه العام 2009”.

كما اكدت الوزارة ان مرض أنفلونزا H1N1، يختلف عن فايروس انفلونزا الطيور H5N1 حيث لم تسجل اية حالة من هذا النوع .