عراقي يبلغ عن آخر بتهمة الدعشنة من أجل خطف ابنته.. وهذه عقوبته

أصدرت محكمة جنايات في محافظة نينوى(مركزها الموصل)، يوم الخميس، حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة لمدان أقدم على خطف فتاة أتمت الثامنة عشرة من العمر بالحيلة، بعد أن قدم إخبارًا بأن والدها أحد عناصر”داعش” وإيهامها بأنه ضابط في الأجهزة الأمنية.

وقالت المحكمة، في بيان صحفي، إن “المدان قام بإيهام الفتاة بأنه ضابط في جهاز الاستخبارات، ويستطيع إطلاق سراح والدها في حال تركها الدار والهروب معه، ليقتادها بعد ذلك إلى داره وحجزها محاولًا الاعتداء عليها”.

مشيرة إلى أن “المحكمة أصدرت حكمها بالسجن لمدة 15 سنة بحق المدان، وفقًا لأحكام المادة 423 من قانون العقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004″، لافتًا إلى أن “والد الفتاة تمت إحالته على المحكمة المختصة ، وتم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة ، والتي انحصرت بشهادة المدان فقط”.