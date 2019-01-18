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قائد عمليات نينوى يُعلق على دخول وانتشار قوات امريكية في سد الموصل

نفى قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري ، اليوم الخميس ، دخول قوات امريكية وانتشارها وسيطرتها على سد الموصل .

وقال الجبوري لمراسلة (باسنيوز) ان ” لاصحة اطلاقا لوجود الامريكان في سد الموصل ” ، مضيفاً ” هذه شائعات مدسوسة سوف تقوم قيادة عمليات نينوى باعتقال مروجيها بهدف زعزعة الاوضاع الامنية في الموصل ”

وبيّن الجبوري ، بالقول ان”شركة هندسية ايطالية هي الوحيدة المتواجدة في عموم سد الموصل لحماية السد ومعالجة المشاكل المزمنة في بنيته”، لافتاً الى ان ” هذه الشركة دخلت بالاتفاق والتعاقد مع الحكومة المركزية من اكثر من عامين ” .

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