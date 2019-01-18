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قطر تفوز على السعودية وتضرب موعدا مع العراق

فاز المنتخب القطري على نظيره السعودي بهدفين مقابل لا شيء ليتصدر فرق المجموعة الخامسة ويضرب موعدا مع العراق في دور الـ16، في حين ستواجه السعودية اليابان في نفس الدور.

فعلى أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحصلت قطر على ركلة جزاء أهدرها حسن الهيدوس عند الدقيقة 42.
لم ينتظر المنتخب القطري طويلا ليعوض ركلة الجزاء عبر هدف سجله المعز علي عند الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لقطر.

وفي الشوط الثاني، عزز المنتخب القطري تقدمه بالهدف الثاني عند الدقيقة 79 عبر المعز علي، الذي عزز موقعه كهداف للبطولة برصيد 6 أهداف.
وبهذا الفوز، تصدر المنتخب القطري فرق المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ليكون ثالث منتخب يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بعد اليابان وكوريا الجنوبية.

وستلعب قطر في الدور المقبل مع العراق، في حين سيواجه المنتخب السعودي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة نظيره الياباني في نفس الدور.

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