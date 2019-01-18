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قيادي سني يعلّق على طلب أمريكي بتجميد 67 مليشيا عراقية وتجريدها من السلاح

عند عبدالمهدي الخبر اليقين

علّق القيادي السني العراقي أثيل النجيفي، اليوم الخميس، على طلب لأمريكا بتجميد 67 فصيلاً عراقياً وتجريدها من السلاح.

وقال النجيفي وهو قيادي في تحالف “القرار” ومحافظ نينوى الاسبق ، لاعلم لنا بهذا الطلب او كيفية تعامل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي معه ” ، مضيفاً ” هذا الامر عبدالمهدي فقط من يستطيع ان يجيب عليه ، فهو من استلم هذا الطلب الامريكي اذا صدقت الرواية”.

وأضاف ، ” كقوى سياسية توجهنا واضح ومعروف ، فنحن نعتقد انه اذا اردنا انشاء دولة بمفهوم الدولة فعلينا دائما ان نجمع ونبقي السلاح محصوراً بيد جهة واحدة تمثل الجهة العسكرية الحكومية “.

وبيّن القيادي في تحالف القرار العراقي ، ان ” جميع هذه الفصائل يجب ان تندمج تحت مسمى واحد، وهو القوات المسلحة العراقية”.

هذا فيما كان السياسي العراقي البارز مثال الآلوسي، علّق بدوره الثلاثاء الماضي ، على مطالبات أمريكية بـ «تجميد» 67 مليشيا عراقية وتجريدها من السلاح، معتبراً أنها «حاجة عراقية».

وقال الآلوسي، وهو زعيم حزب الأمة العراقية ونائب سابق عن الحزب في البرلمان العراقي، ، إن «هذا الطلب هو حاجة عراقية لبناء الدولة ، خصوصاً أن بعض من هذه الفصائل متورط بعمليات قتل وإجرام داخل العراق وخارجه».

وأضاف أنه «حتى يكون هناك استقرار في سوريا ولبنان والعراق والخليج ، يجب أن لا تكون لهذه المليشيات الساحة المطلقة للعمل، فهي مصدر قلق للمنطقة».

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