كاتانتيش يعلق على نتيجة لقاء العراق وايران

عد مدرب منتخب العراق لكرة القدم ستريشكو كاتانيتش، اليوم الخميس، نتيجة مباراة المنتخب امام ايران في امم آسيا، التي انتهت بالتعادل السلبي، “عادلة”.

وقال كاتانيتش لموقع الاتحاد الاسيوي “أستطيع أن أقول أن النتيجة عادلة، رغم الفرص الضائعة من كلا الفريقين، فالمنتخب الإيراني سيطر في البداية، ونحن لم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول، بعكس الحصة الثانية، التي أهدرنا فيها أكثر من هدف، وفي النهاية أنا مسرور من أداء الفريق”.

تابع “قلت لكم، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، لا يهمنا مع من سوف نلعب، نحن لا نخشى أي فريق بالبطولة، نحترم الجميع، وتركيزنا على أول مباراة في الدور الثاني سيكون في وقته، ولن أشغل وقتي ووقت اللاعبين بالنظر في أمور غير مهمة، عليهم الآن يأخذوا قسطاً من الراحلة والاستعداد جيداً للمرحلة القادمة”.

واضاف كاتانيتش “لقد أعطيت بعض اللاعبين الاحتياط فرصة اللعب كاملة، وأعتقد أن الجميع أثبت أنه مؤهل لتمثيل المنتخب، فريقنا ينمو ويكبر مع كل مباراة ، وأتوقع أن الفترة المقبلة مهمة وحساسة بالنسبة للجميع، وأنا متفائل جداً بتحقيق نتائج إيجابية وملموسة”.