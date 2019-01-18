كتل شيعية في البرلمان العراقي تحشد ضد أمريكا

أكـدت كتلة صادقون النيابية يوم الخميس عزمها وكتل اخرى على تشريع قانون يلزم باخراج جميع القوات الأجنبية من العراق ،رافضة التحذيرات الامريكية التي يمس وجودها.

واوضح سالم في بيان اليوم، ان “هذه التحذيرات لا تعني لنا شيء ونحن عازمون على تشريع قانون يلزم باخراج جميع القوات الأجنبية من كافة الاراضي العراقية”.

وأضاف ان “هذه التحذيرات تدل على ان أمريكا لديها اهداف واجندات، وهي تريد البقاء في العراق لمدة اطول، لكي تنفذ مشاريعها، لكن هذا الحلم لن يتحقق، ونحن ماضون بتشريع القانون، مهما حذرت أمريكا او دول اخرى”.

وكان تقارير صحفية قد اشارت الى ان المسؤولين العراقيين قد طلبوا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ببقاء قوات بلاده المتواجدة في العراق وعدم سحبها.