مؤتمر واشنطن القادم ” تصريح رسمي”.

*ترامب : قرار تغيير نظام الحكم في العراق قد حسم ولا تراجع*

دعوة للعراقيين جميعا عدا الملالي وذيول ملالي ايران مدعوون الى مؤازرة ودعم عجلة ومسيرة التغيير في العراق ، ونذكركم بكلمة جون بولتون بأننا سنحتفل بعيد نوروز القادم في اربيل والوجوه الكالحة التي اذاقتكم المر الزؤام وقتلت ويتمت ورمّلت سوف لن تكون موجودة انما ستكون اما خلف القضبان او تختبئ خارج الحدود كالجرذان .

قريبا جدا سينعقد مؤتمر واشنطن لجميع العراقيين الاحرار والوطنيين وسيكون اقوى من مؤتمر لندن سئ الصيت الذي لم يحضره سوى الخونة والعملاء .

مؤتمر واشنطن هو مدفع الافطار ليفطر صيّام العراق ، وستكون جميع القوى الوطنية حاضرة ومن بينهم البعثيون الذين يشكلون رقما صعبا في قيادة وتغيير الوضع المأساوي في العراق .

العراق عظيم ودولة كبيرة والعالم عينه عليه ونقول كفى ، حان الوقت ليستعيد العراق وحدته ومكانته وقوته ، ولابد للجيش ان يتدخل ويستلم زمام المبادرة بعد ان فشل اهل السياسة ، استعدو لمساندة ودعم الفريق الركن عبدالواحد آل رباط فهو رمز من رموز قادة الجيش الوطني الذي دحر ايران ولابد من ان يحكم العراق اهله وليس الملالي ولا كلاب حراستهم .

سنجمد الدستور وتعلن الاحكام العرفية وتقود العراق حكومة انقاذ انتقالية ، تعمل على وضع دستور عراقي وبناء جيش لا يخضع لعقيدة بل عقيدته عراقية وطنية خالصة .

لو يعلم الموجودين في زريبة الخضراء ما يجري وماذا سيحدث لهم لأصيبو بالجلطة وهربو اليوم قبل ان ينتقم منهم الشعب العراقي .

*هانت**ترامب : قرار تغيير نظام الحكم في العراق قد حسم ولا تراجع*

دعوة للعراقيين جميعا عدا الملالي وذيول ملالي ايران مدعوون الى مؤازرة ودعم عجلة ومسيرة التغيير في العراق ، ونذكركم بكلمة جون بولتون بأننا سنحتفل بعيد نوروز القادم في اربيل والوجوه الكالحة التي اذاقتكم المر الزؤام وقتلت ويتمت ورمّلت سوف لن تكون موجودة انما ستكون اما خلف القضبان او تختبئ خارج الحدود كالجرذان .

قريبا جدا سينعقد مؤتمر واشنطن لجميع العراقيين الاحرار والوطنيين وسيكون اقوى من مؤتمر لندن سئ الصيت الذي لم يحضره سوى الخونة والعملاء .

مؤتمر واشنطن هو مدفع الافطار ليفطر صيّام العراق ، وستكون جميع القوى الوطنية حاضرة ومن بينهم البعثيون الذين يشكلون رقما صعبا في قيادة وتغيير الوضع المأساوي في العراق .

العراق عظيم ودولة كبيرة والعالم عينه عليه ونقول كفى ، حان الوقت ليستعيد العراق وحدته ومكانته وقوته ، ولابد للجيش ان يتدخل ويستلم زمام المبادرة بعد ان فشل اهل السياسة ، استعدو لمساندة ودعم الفريق الركن عبدالواحد آل رباط فهو رمز من رموز قادة الجيش الوطني الذي دحر ايران ولابد من ان يحكم العراق اهله وليس الملالي ولا كلاب حراستهم .

سنجمد الدستور وتعلن الاحكام العرفية وتقود العراق حكومة انقاذ انتقالية ، تعمل على وضع دستور عراقي وبناء جيش لا يخضع لعقيدة بل عقيدته عراقية وطنية خالصة .

لو يعلم الموجودين في زريبة الخضراء ما يجري وماذا سيحدث لهم لأصيبو بالجلطة وهربو اليوم قبل ان ينتقم منهم الشعب العراقي .

د. ايهم السامرائي

واشنطن 2019