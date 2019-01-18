ما حقيقة تعيين لقمان الفيلي سفيراً خارج العراق

كشف مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية ، اليوم الخميس، حقيقة تعيين لقمان الفيلي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفيراً خارج العراق.

وقال المصدر ان “الانباء التي تحدثت عن تعيين لقمان الفيلي سفيراً خارج العراق غير دقيقة ولا صحة لها اطلاقا”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، ان “لقمان الفيلي مازال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، بدرجة سفير في الحكومة العراقية، دون ممارسة مهام سفير بأي دولة، ولا توجد اي نية لتركه عمله في رئاسة الجمهورية”.

وكان السياسي العراقي حميد الكفائي قال في تغريدة له ، في وقت سابق من اليوم الخميس ، ” أجمل التهاني للصديق لقمان عبد الرحيم الفيلي بمناسبة عودته سفيرا في وزارة الخارجية وإلى مزيد من النجاح والتألق يا صديقي”.

وكان الفيلي سفيراً مفوضاً للعراق لدى الولايات المتحدة ، من مايو/ آيار 2013 – يونيو/ حزيران 2016 ، وعُين متحدثاً باسم رئاسة الجمهورية في ديسمبر/كانون الاول 2018 .