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مصدر: الحميداوي بديلا عن عبطان في البرلمان

كشف مصدر سياسي، الخميس، ان رئيس هيئة خدمات بغداد علي الحميداوي سيكون هو البديل عن عبد الحسين عبطان في حال قبول استقالته.
وقال المصدر في حديث ان “النائب عبد الحسين عبطان قدم استقالته من عضوية مجلس النواب”، مبينا انه “بانتظار موافقة رئاسة البرلمان على الاستقالة”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “استقالة عبطان ليس له علاقة بقضية ترشيحه لمنصب امين بغداد كما يشاع”، مشيرا الى ان “البديل عن عبطان في حال قبول استقالته هو رئيس هيئة خدمات بغداد علي الحميداوي”.

يذكر ان النائب عبد الحسين عبطان قدم طلبا الى رئاسة مجلس النواب للموافقة على استقالته من عضوية البرلمان لاسباب خاصة.

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