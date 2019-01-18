مفوضية الانتخابات تقترح موعدا لاقتراع مجالس المحافظات

اعلن رئيس الادارة الانتخابية لمفوضية الانتخابات احمد رحيم بشارة اقتراح تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم.

وقال بشارة ان اللجنة العملياتية اجتمعت وبعد دراسة الخطط الموضوعة من قبل الدوائر المختصة اقترحت تاريخ 16 /11 / 2019 موعدا للانتخابات المحلية ورفعه بعد توفير مستلزمات انجاح الانتخابات من ناحية التخصيصات المالية والتعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2018 والتي تعمل المفوضية حاليا على مناقشته مع اللجنة القانونية في مجلس النواب بهذا الخصوص.

وأجريت في أيار/ مايو من العام الماضي الانتخابات البرلمانية العامة، فيما قررت الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى نهاية العام الماضي، إلا انها ارجيت لوقت غير معلوم.