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ملا بختيار يحذّر من العزوف عن التصويت على دستور اقليم كوردستان الجديد

حذّر القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار يوم الخميس من عزوف السكان في اقليم كوردستان عن المشاركة بالتصويت على الدستور الجديد اذا ما تم طرحه للاستفتاء العام.

وقال ملا بختيار في كلمة له في السليمانية خلال مؤتمر “دابران” او ” القطيعة” بالتنسيق مع دار العلوم الانسانية في باريس وتحت عنوان ” العنف والخروج من العنف”، انه “لا خيار لنا في السليمانية واقليم كوردستان سوى الديمقراطية ولا يوجد طريق اخر نسلكه غيره”.

واردف انه “شهدنا في الانتخابات التي جرت ان 50% من شعب كوردستان لا يريد ممارسة حقه الديمقراطي بسبب تفشي السرقة والفساد”، منوها الى ان “الاطراف والجهات السياسية اذا لم تعالج هذا الامر فإننا سنتعرض للضرر”.

وتابع ملا بختيار انه “لن نستطيع ترسيخ الديمقراطية والتصويت على الدستور المركون على الرفوف منذ 15 عاما ما لم نخلق جواء ايجابيا للنقد البناء”.

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