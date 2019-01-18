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ميسي يحقق رقماً قياسياً في كأس ملك إسبانيا

حقق ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، رقماً قياسياً في المباراة التي جمعت بين البرسا وليفانتي بكأس ملك إسبانيا.

ليونيل سجل هدف برشلونة الثالث في المباراة بلمسة رائعة على يمين الحارس، ليحقق رقماً قياسياً بذلك الهدف.

هدف ميسي في ليفانتي، هو الـ50 له في بطولة كأس ملك إسبانيا، ليصبح سادس لاعب عبر تاريخ البطولة يصل لهذا العدد من الأهداف.

بالإضافة إلى ذلك، تخطى ميسي، لاديسلاو كوبالا في ترتيب هدافي برشلونة ببطولة كأس ملك إسبانيا، ليصبح في المركز الثاني خلف ساميتيير صاحب الصدارة برصيد 64 هدفاً.

ويحتاج ليونيل 14 هدفاً في بطولة كأس ملك إسبانيا ليصبح الهداف التاريخي لبرشلونة في هذه المسابقة عبر التاريخ.

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