هيئة في كوردستان: ثلاثة مجالات محظورة في الاقليم والباقي متاح للحصول على المعلومة

اكد رئيس هيئة حقوق الانسان في اقليم كوردستان ضياء بطرس يوم الخميس ان الحصول على المعلومة متاحة ضمن القطاعي العام والخاص في الاقليم باستثناء في مجالات ثلاثة.

وقال بطرس في مؤتمر صحفي عقده مع منظمة “مترو” للدفاع عن حقوق الصحفيين في كوردستان خلال طرح تقرير عن 2018 بما يخص اوضاع الصحفيين ان “القطاع العام ملتزم في تزويد الصحفيين بالمعلومة ويجب على القطاع الخاص ايضا ان يكون كذلك لتثبت مبدأ الشفافية والحقوق”.

واضاف انه “باستثناء الامور الشخصية الخاصة، ومجال الامن القومي، والمعلومات العسكرية يمكن تزويد أي شخص بالمعلومة التي يحتاجها”، مردفا بالقول “الهيئة مستمرة في تسهيل مهمة الحصول على المعلومة في اقليم كوردستان”.