وسائل أعلام محلية تتداول عدد من منجزات للسلطة المحلية ومحافظها في ذي قار

الناصرية /حسين باجي الغزي

الخميس 17-1-2019 الساعة 1500

تداولت وسائل الاعلام المحلية اليوم ابرز المنجزات التي تحققت في العام الماضي 2018 للسلطة المحلية في ذي قار والتي تظافرت جهود أبنائها لتسهيل اغلب العقبات مع السلطة المركزية عبر جولات مكوكية بين المركز وذي قار والتي تمت بجهود المحافظ يحيى الناصري وبدعم من المسؤولين وابناء المحافظة على الرغم من استمرار الازمة المالية وعدم وجود التخصيصات المالية.

وكان ابرز تلك المنجزات هي تامين اكثر من خمسة الاف درجة وظيفية ضمن حركة الملاك في عدد من الدوائر الحكومية .

وذكرت مواقع أخبارية تلك التفاصيل والتي عدها اغلب المراقبون بأنها تتميز بتصاعد العمل الميداني في المحافظة وتشير الى التنسيق العالي بين دوائرها ..واهم تلك المتحققات :

1- تامين اكثر من 5000 درجة وظيفية من حركة الملاك

2- توزيع 35 الف قطعة ارض سكنية لجميع الشرائح

3- توزيع 1900 قطعة ارض سكنية للمعلمين

4- استئناف العمل بمشروع مجسر تقاطع سوق الشيوخ

5- المباشرة باعمال نصب الجسر البديل لتاهيل جسر الناصرية الكونكريتي

6- استئناف العمل بمشروع مستشفى الجبايش العام سعة 100 سرير

7- استئناف العمل بمستشفى الحوراء في قضاء الشطرة

8- استئناف العمل بمشروع مجاري قضاء الشطرة

9- احالة وتنفيذ خمسة مشاريع خدمية في مدينة الناصرية ( انشاء واكساء شوارع )

10- استناف العمل بمشروع ماء الاصلاح الكبير

11- استئناف العمل بمستشفى الحروق

12- استناف العمل باكمال طريق المرور السريع بين محافظة ذي قار والمثنى والديوانية

13- اكمال مشاريع طرق في قضاء سوق الشيوخ ونواحيه

14- اكمال مشروع طريق الناصرية ــ سيد دخيل ــ الاصلاح ـــ الجبايش

15- اكمال طريق جامعة ذي قار مع مركز المحافظة

16- احالة وتنفيذ عدد من مشاريع الخدمات من المنافع الاجتماعية

17- افتتاح عدد من المدارس في ناحيتي الفضلية والعكيكة من مشاريع انعاش الاهوار

18- افتتاح اول مدرسة للموهوبين في ذي قار

19- افتتاح محطة مبزل شرق الغراف

20- دعم الحركة السياحية في الاهوار والاثار بعد ضمها الى لائحة التراث العالمي

21- الاستقرار الامني بعد اجراءات وخطط امنية متواصلة.

22- افتتاح شارع الزقورة الحولي ( الروف) سابقا.

23- اكمال انشاء واكساء شارع ال غريج في قضاء الجبايش.

24- اكمال مشروع السايد الثاني لطريق الناصرية ــ سوق الشيوخ.

أنتهى .