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السيسي يعالج عراقيين مصابين بفيروس مع مليون افريقي

أشادت سفارة جمهورية العراق في القاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية يوم الاثنين بالتوصيات الصادرة في الحفل الختامي لملتقى الشباب العربي والأفريقي بمحافظة أسوان، وخاصة المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس “سي” للجاليات العربية في مصر بشكل عام والجالية العراقية بشكل خاص.

وقالت السفارة العراقية فى بيان اليوم، ان مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على مرضى فيروس سي لمليون أفريقي، وإطلاق حملة جديدة للقضاء على فيروس سي بالجاليات العربية، يُشير الى الدور الكبير الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في رعاية الأشقاء العرب، عبر تذليل الصعوبات والمشكلات التي تواجههم كافة.

وتقدمت السفارة العراقية في القاهرة بالشكر والتقدير الى الحكومة المصرية على دورها في احتضان الجاليات العربية، فضلاً عن الحفاوة التي يتعامل بها الشعب المصري العظيم مع أشقائه العرب، وهو ما يؤكد أن مصر دوماً حاضنة للقضايا العربية.

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