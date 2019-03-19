الكشف عن لقاء سري عقد بين السبهان ومسؤول ايراني في العراق

كشف موقع “عربي21” القطري، أن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان، التقى حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، أثناء زيارته للعراق الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر أن اللقاء يعبر عن صعوبة الأوضاع التي تمر بها السعودية، بسبب “الأزمات السياسية التي تعيشها على خلفية الحرب في اليمن واغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول”.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء السعودي الإيراني يأتي “بعد اقتناع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بأن بلاده منيت بخسائر بالغة أمام إيران”، في محاور عدة، أهمها “العراق ولبنان وسوريا واليمن”.

وختمت المصادر بالقول، إن ابن سلمان خفف من المعارك الخطابية مع إيران، وأن اللقاء بين السبهان والأنصاري قد يمهد لمقاربة جديدة في العلاقة بين الرياض وطهران، مرجحة أن اللقاء قد تم برعاية عراقية.