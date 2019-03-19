زوجان کرديان يحصدان جوائز «دار السلام» السينمائية المعروفة بالأوسكار الإفريقي

منصور جهانی- حصدت كل من فيدا صالحي كاتبة فيلم «وردة النساء» جائزة أفضل سيناريو في القسم الدولي و«ستار تشمني غل» جائزة أفضل مخرج في قسم السينما العالمية لجوائز «دارالسلام» السنويّة، التي تُعرف بجائزة الأوسكار الأفريقية.

شارك فيلم «وردة النساء» Golnesa للمخرج «ستار تشمني غل» وسيناريو «فيدا صالحي» وتصوير «محمد فكوري» وتمثيل كل من سعيد داخ وعلي محمد رادمنش، يغانه رجبي، ساقي زينتي، مسعود محمدي، فيدا عمويي، في أحدث حضور دولي له ممثلاً السينما الايرانية في الدورة الثانية لجوائز «دار السلام» السنويّة المشهورة بأوسكار افريقيا، وتمكن من حصاد جائزتين أساسيتين في هذا الحدث السينمائي الكبير من ضمن، جائزة أفضل سيناريو فيلم سينمائي في القسم الدولي لـ «فيدا صالحي» وجائزة أفضل إخراج فيلم لـ «ستار تشمني غل»، حيث استلم هاتان الجائزتان عن صناع الفيلم المستشار الثقافي للسفارة الايرانية في تنزانيا.

وكان قد أُقيم حفل توزيع جوائز دار السلام السينمائية السنوية بنسختها الثانية في تمام الساعة 7:30 مساءً يوم السبت 23 فبراير 2019 في المركز الثقافي والفني بمدينة ميليماني في «دار السلام» بتنزانيا، ومنحت الجوائز السنوية للفائزين.

وكان فيلم «وردة النساء» الفيلم الوحيد المشارك من السينما الايرانية في هذا الحفل السينمائي بتنزانيا، حيث ترشّح للحصول على جوائز بثلاثة أقسام هي أفضل سيناريو (فيدا صالحي)، أفضل مدير تصوير (محمد فكوري) وأفضل إخراج (ستار تشمني غل) ليتمكن في النهاية من حصاد جائزتين عن أفضل سيناريو وأفضل إخراج.

جدير بالذكر أن هذا الحفل السينمائي يقام كلّ عام تحت رعاية وزارة الثقافة والفن التنزانية وتعرض على شاشة قناة Azam PayTV Limited وسینما «زتو» Zetu بمدّة ۵۳ يوماً اعتباراً من الأول من يناير ۲۰۱۹، ويعرض أفلاماً منتخبة من بين الأفلام التي عرضت في مهرجانات دولية معتبرةخلال عام 2018.

ويشارك هذا العام في قسم السينما العالمية ۳۱ فيلماً من دول مختلفة في العالم وينافس «وردة النساء» في هذا المهرجان وحيداً كممثل للسينما الإيرانية. ويتم إقامة إهداء الجوائز ليلة 23 فبراير ۲۰۱۹ في المركز الثقافي في بغداد.

«وردة النساء» سبق وأن شارك إلى الآن في أكثر من ۲۵ مهرجاناً معتبراً على مستوى العالم منها مونتيرال في کندا، الآسيا والباسفيك في أستراليا، بريزبان في أستراليا، بروکلين في أمريکا و…. وقد اقتنص إلى الآن 9 جوائز دوليّة كأفضل فيلم، وأفضل إخراج، وأفضل تصوير، وأفضل ممثل وأفضل ممثلة، وهي كالآتي:

الجائزة الذهبية عن أفضل صانع أفلام مستقل للمخرج «ستار تشمني كل» وجائزة أفضل ممثل رجل لـ «علي محمد رادمنش» في مهرجان هيوستن الدولي للأفلام بنسخته الـ51، جائزة أفضل إخراج لـ «ستار تشمني غل» وأفضل تصوير لـ «محمد فكوري» في القسم التنافسي لمهرجان كازان السينمائي بدورته الـ14 في روسيا، جائزة أفضل فيلم في القسم التنافسي (الأفلام السينمائية) بمهرجان بدون خشونة Nonviolent الدولي للأفلام في أمريكا، جائزة أفضل ممثلة لـ «يغانة رجبي» من مهرجان سالنتو Salento السينمائي الدولي بنسخته الـ15 في ايطاليا، جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة بدور أول لـ «يغانة رجبي»

من مهرجان «ابتكار» Innovation للأفلام بنسخته الأولى في سويسرا علاوة على جائزة أفضل تصوير لـ «محمد فكوري من مهرجان «برولوغ» السينمائي الدولي في اوزباكستان.

ويحكي «وردة النساء» قصة زوجين أفغانيين يهاجران الى ايران هجرة غير شرعية ويعملان في مصنع للطابوق واثر حدث ما يتغير مصير حياتهما… ويشارك في تمثيل الفيلم كل من سعيد داخ وعلي محمد رادمنش وبكانه رجبي وساقي زينتي ومسعود محمدي وويدا عمويي و آخرين.

ومن بين أعضاء فريق الفيلم الطويل «وردة النساء»:

المخرج: ستار تشمني غل، سيناريو: فيدا صالحي، مدير التصوير: محمد فكوري، هندسة الصوت: بهروز معاونيان، مونتاج: كافه عزيزي، موسيقى: كارنغ كرباسي، مصمم الديكور: حسين مرزبان، مكياج: فيدا صالحي، مدير الانتاج: مريم قاسم آبادي، مساعد مخرج أول: سياوش رمضان لو، مساعد مخرج ثاني: محمد توريوريان، مصمم الألوان: سامان مجدوفائي، مخبر التصميم الديجيتالي: مهرداد سليماني، فتاة التتابع: مريم روزبهاني، مساعد مصور: حسين صادقي وحميد محمد زاده وناصح عبدالهي واحمد رضا صادقي، مساعد للصوت: سهيل حسين خاني، المنتج المنفذ: عباس ابويساني، مدير المشهد: حامد أحمدي، والممثلين هم: سعيد داخ، علي محمد رادمنش، يغانه رجبي، ساقي زينتي، مسعود محمدي، فيدا عمويي و… .

والإستشارة الاعلامية تمت عن طريق الصحفي منصور جهاني ومنوتشهر جهاني، وأنتج الفيلم كل من «ستار تشمني غل» و«يوسف كريمي» والفيلم من إنتاج شركة «ستاك فيلم سنندج» السينمائية.

إدارة العلاقات العامة لفيلم «وردة النساء».