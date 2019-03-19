عالية نصيف تطالب رئيس الوزراء بدعم بعض وزرائه الكفوئين في مواجهة تحديات الفساد المالي والإداري

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بدعم بعض وزرائه الكفوئين والنزيهين لمواجهة تحديات الفساد المالي والإداري داخل وزاراتهم والدوائر التابعة لها، مبينة أن العدو الأول للشعب العراقي حالياً هو الفساد وإن مكافحته ليست سهلة، مشددة على ضرورة دعم وزير الصحة الدكتور علاء العلوان في تطهير وزارته من الفساد .

وقالت في بيان اليوم :” ان الفساد مازال يمثل التحدي الأكبر في طريق نهوض البلد اقتصادياً واجتماعياً، ولانبالغ اذا قلنا أنه السبب الرئيسي في الفقر وحرمان المواطنين من حقهم في العيش الكريم، بالإضافة الى بقاء العديد من وزارات ومؤسسات الدولة وقطاعاتها المهمة في مكانها بلا أي تقدم ولا تنمية حقيقية “.

وأوضحت نصيف :” ان الحرب على الفساد تبدأ بخطوات جدية يتخذها الوزير النزيه المهني باعتباره في أعلى هرم الوزارة، فإذا كان يمتلك الشجاعة الكافية التي تؤهله لخوض الحرب ضد مافيات الفساد داخل وزارته والدوائر التابعة لها بحزم وقوة فقد يتمكن من القضاء على نسبة ليست قليلة من الفساد الموجود في البلد “.

وتابعت :” ان هذه الخطوة تتطلب دعماً وإسناداً مباشراً من رئيس الوزراء، فعلى سبيل المثال وزير الصحة الحالي الدكتور علاء العلوان أعلن عن عزمه على تطهير وزارته من الفساد والنهوض بها الى المستوى الذي يجعلها تقدم افضل الخدمات للمواطنين، باعتبارها من أهم الوزارات لكونها تتعلق بحياة المواطنين وسلامتهم، وبالتالي فإن هذه الخطوات تتطلب دعماً وإسناداً مباشراً من رئيس الوزراء ” ، مؤكدة :” ان الشعب العراقي وأعضاء مجلس النواب مع اي وزير يخدم شعبه بصدق ويحمل هموم بلده “.