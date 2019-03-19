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كوردستان تتحصل على معلومات تخص بيشمركة اسرى

اعلن مسؤول وكالة الحماية والمعلومات في اقليم كوردستان لاهور شيخ جنكي ان قوات مكافحة الارهاب في منطقة الباغوز السورية حصلت على معلومات اولية عن مصير البيشمركة الاسرى في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، مضيفا انه تم اعتقال عدد من الاشخاص لمتابعة المسالة بشكل اكثر.
وقال شيخ جنكي للصحفيين، حول ارسال قوة من مكافحة الارهاب الى منطقة الباغوز السورية، “في المدة الاخيرة قمنا بالمتابعة والبحث عن مصير البيشمركة الاسرى في الحرب ضد تنظيم داعش، مضيفا، ان ارسال تلك القوة لم يكن فقط من اجل القتال، وانما حصلنا على معلومات اولية من قبل اشخاص مسؤولين قاموا بمتابعة مسالة البيشمركة الاسرى”.
واوضح شيخ جنكي، انه “تم اعتقال عدد من الاشخاص في الباغوز حتى نتمكن من متابعة المسالة اكثر لمعرفة مصير البيشمركة الاسرى الذين وقعوا في قبضة ارهابيي داعش”.

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