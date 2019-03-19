مسؤول: ثلث الصناعة العراقية في محافظة بإقليم كوردستان

اعلن محافظ السليمانية هفال ابو بكر يوم الاثنين ان المحافظة تمثل 32% من خطوط الانتاج الصناعية على مستوى العراق بأسره.

وقال ابو بكر في كلمة له خلال ابرام تعاون تجاري مشترك بين محافظات الاقليم، والاقليم الفلامندي، ان ما مجموع 32% من الخطوط الانتاجية للصناعة في العراق موجودة على ارض السليمانية.

ونوه الى وجود 3370 كيلومتر مربع اراض زراعية خصبة في السليمانية، مشيرا الى ان اكثر من 7000 شركة تعمل في المحافظة.

واضاف انه توجد فرص استثمار جيدة في اقليم كوردستان، داعيا الشركات الفلامندية للاستثمار في الاقليم.

وتابع ابو بكر ان حكومة اقليم كوردستان جادة للتحرر من الاقتصاد الريعي والخروج الى افاق اوسع في مجال الاقتصاد.