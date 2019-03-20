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أديشو يغلق الوحدات التدريبية للصقور

قرر مدرب فريق القوة الجوية لكرة القدم أيوب اديشو، غلق الوحدات التدريبية الخاصة للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تركيز اللاعبين في الحصص التدريبية تحضيراً لقادم المباريات.

وجاء قرار المدرب أيوب اديشو بعد التشاور مع الهيئة الادارية للنادي بخصوص غلق الوحدات التدريبية أمام كافة وسائل الإعلام، وتحديد يوم واحد فقط في الأسبوع.

وستكون الحصة التدريبية للفريق اليوم الأربعاء تحت قيادة المدرب ايوب اديشو مفتوحة امام رجال الإعلام والصحافة، وسيتم تحديد يوم في كل أسبوع من أجل السماح بدخول الإعلام للوحدات التدريبية.

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