أمسية يوم المرأة العالمي في منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي

تتحول منبراً لإدانة جرائم كرايست جيرج وكل أشكال

العنف والعنصرية

نظم منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي يوم الأحد 17/3/2019 أمسية للإحتفاء بيوم المرأة العالمي في سدني من على قاعة وباحات متحف فيرفيلد. تم تخصيص جزء كبير من برنامج الأمسية للإحتجاج على الجرائم البشعة التي استهدفت المصلين في جامعين في مدينة كرايست جيرج في نيوزيلندا، كما الغيت العديد من الفقرات الإحتفالية لبرنامج الأمسية تعبيرا عن تضامن المنتدى مع ضحايا العملية الإجرامية وأهلهم.

حضور الأمسية الرسمي كان متميزا تصدره عضوا البرلمان البارزان كريس هيز وآنا ستانلي وعضوا بلدية ليفربول يوناثان هاكرتي وكريشما كالياندا وعضوبلدية فيرفيلد سارا يالمزوالعديد من مسؤولي الوكالات والمؤسسات الرسمية ونخبة من ممثلي المنظمات والجمعيات العراقية وعدد كبير من الحاضرين من أبناء الجالية العراقية والعربية. وقد غطت الوقفة والاحتفالية كاميرا الفنان سمير قاسم مدير مكتب الفضائية العراقية.

قدمت فقرات الأمسية الشابة المتميزة دينا ياقو التي افتتحت الأمسية بتقديم التعازي لعوائل ضحايا العملية الإرهابية ثم دعت الحضور للوقوف دقيقة حداد على ارواح الضحايا لتدعو بعدها د بشرى العبيدي الى المنصة لتقرأ النسخة الانكليزية من البيان الذي كانت قد اصدرته ” لجنة العمل المشترك لمنظمات الجالية العراقية”استنكارا لجريمة كرايس جيرج وتضامنا مع ضحاياها .

ثم اعتلى المنصة د احمد الربيعي الذي ارتجل كلمة تناول فيها الابعاد الخطيرة لتلك الجريمة التي امتزج فيها الارهاب بالعنصرية محذرا من التداعيات الخطيرة لها على السلم المجتمعي والحياة الآمنة لجميع مكونات المجتمع ثم اشار الى القلق الذي يعيشه ابناء الجاليات ووقوفهم على اختلاف دياناتهم واثنياتهم ضد الجريمة وجميع اشكال العنصرية ثم دعى عضوي البرلمان الى ايصال صوت الجالية ومخاوفها الى البرلمان والحكومة والعمل على الوقوف بوجه اية اصوات عنصرية بين الرسميين كما في مثالها الصارخ المتمثل في طروحات السيناتور فريزر آننغ.

ألقى بعد ذلك عضو البرلمان السيد كريس هيز كلمة شجب فيها جرائم كرايست جيرج البشعة وعبر فيها عن إعجابه بنشاطات المنتدى كما أثنى على دورالجالية العراقية والمهاجرين بشكل عام في تطوير المجتمع الأسترالي ورفده بالكفاءات والمهارات المختلفة. ومن جهتها عبرت عضو البرلمان السيدة آنا ستانلي عن امتنانها للمحبة التي غمرها بها أبناء الجالية العراقية حيثما كانوا.

كلمة المنتدى بمناسبة يوم المرأة ألقتها التشكيلية مي زهير جميل رئيسة لجنة التصميم ومهندسة الاحتفالية . وبعد ذلك قدمت رئيسة لجنة المرأة السيدة تانيا محمد عرض مصورا حول العنف العائلي وإضراره الجسيمة على النساء وعلى المجتمع ككل والكثير من المعلومات الهامة حول هذا الموضوع.اعقب ذلك فيلم قصيرعن مناهضة العنف .

ومن ثم تم عرض لفلمين قصيرين تناولا المنجز العلمي والإنساني للبرفسورةوالعالمة البارزة لحاظ الغزالي المختصة بعلم الجينات والشخصية الديمقراطية هناء أدوارد الناشطة في مجال حقوق الانسان المرأة في العراق التي قارعت ببسالة النظام الدكتاتوري قبل ٢٠٠٣ ونظام التخلف والمحاصصات بعدها.

ومن ثم تم تكريم الأسماء التالية من النساء العراقيات المتميزات في سدني:

· دكتورة مريم جوزيف

· دكتورة نسرين شماس

· دكتورة وصال الآلوسي

· دكتورة إنعام ججو

· الناشطة سناء الأحمر

· الناشطة سلوى بشار من الطائفة الأيزيدية

· الشابة علياء مراد من الطائفة الأيزيدية كانت قد تعرضت للاختطاف من قبل جماعة داعش الإرهابية إبان سسيطرتهم على الموصل.

· الشابة آية مصطفى

· الشابة تمارا بدافي

· الشابة ليال ناجي

تلى ذلك مفاجأة قدمتها الدكتورة بشرى العبيدي التي أشارت إلى أن لجنة المرأة دأبت وفي كل عام على تكريم النساء العراقيات المبدعات وبينت أن لجنتي المرأة والتصميم في المنتدى قررت ان تضيف إلى قائمة التكريم لهذا العام إسم الدكتور أحمد الربيعي وذلك لدوره الفاعل والمتواصل في الدفاع عن المرأة ودعم نضالها للحصول على حقوقها المشروعة كالمساواة في جميع مجالات الحياة المختلفة.

وفي الختام افتتحت السيدات ماساكو شكارة وأغنار نيازي وليلى ناجي ومي زهير جميل عرض الأزياء الفلوكلورية وأزياء ورشة الخياطة في أجواء محبة عراقية خالصة جمعت كل ألوان الطيف العراقي ليعلنوا انتصار الحياة على الموت وتحديهم لكل أشكال العنف والتطرف والعنصرية.

جزء من تغطية الفضائية العراقية للوقفة

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بالصور حكاية إخصاء أحمد عدويه بسبب أميره كويتيه وإجبارها علي أكل خصيته ونهاية الجانى المؤسفة – Duration: 19:01. …

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سحر كاشف الغطاء

رئيسة لجنة الإعلام في منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي

تصوير السيد جليل دومان – نائب رئيس المنتدى

بيان إدانة مجزرة كرايست جيرج

لجنة العمل المشترك لمنظمات الجالية العراقية

الارهاب والعنصرية وجهان لعملة واحدة

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هزت العالم ظهر الامس اخبار المجزرة البشعة التي ارتكبتها ايادي العنصرية والتي استهدفت مسجدين في “كرايس جيرج “في الجزيرة الجنوبية من نيوزلندا .

عشرات الابرياء ، بضمنهم العديد من النساء والاطفال، قتلوا بدم بارد وبوحشية متناهية خلال دقائق في جريمة لم يغب عنها عنصر التخطيط ،نفذت مع أقصى الاصرار والتعطش للقتل.

أن هذه الفعلة الشنيعة المغرقة في تطرفها لاتنم الا عن إجرام سافر وروح مشبعة بالعنصرية ومشاعر الحقد الكراهية الغريبة على مجتمع مسالم ومتحضر كالمجتمع النيوزلندي.

أن ادانتنا لهذه الجريمة البشعة لا حدود لها ولايخامرنا أدنى شك بأن إدانة كهذه هي موقف الجميع من أصحاب الضمائر والحريصين على انسانية بني البشر بغض النظر عن اعراقهم وقومياتهم واديانهم والوانهم.

أن المجزرة التي توحد فيها الارهاب مع العنصرية هي مساس خطير بالأمن المجتمعي الذي يحرص الجميع على أن يظل دعامة أساسية لمجتمع مسالم كالمجتمع النيوزلندي ومظلة يستفيئ بها كل مواطنيه.

يخطيء من يعتقد أن للعنصرية ، مثلها مثل الارهاب والتكفير، هوية او جنسية أو دين ،فهي يمكن أن تطال الجميع ، مهاجرين او سكان اصليين، عاجلا أم آجلا، بشكل مباشر أو غير مباشر.

لقد أدنا باعلى الأصوات من قبل كل فضاعات الارهاب والتكفير، وكانت لنا وقفاتنا واحتجاجاتنا العديدة بالضد من تلك الفضاعات اينما ارتكبت ،وبخاصة تلك التي قامت بها داعش و أخواتها .

لن تكفي الادانات ولا المطالبات باقصى العقاب لمرتكبي هذه الجرائم فالمطلوب أبعد من ذلك بكثير.

المطلوب إجراءات أكثر فاعلية في منع هذه الجرائم قبل حدوثها، تشديد الحظر على العنصرية ، سلوكا وتجمعات وافرادا ومنابر اعلامية ، و سياسة مجتمعية تسعى إلى تصفير اية توترات او احتقانات، إضافة إلى إجراءات تحول دون انتشار الأسلحة الخ .

كل الإدانة لجريمة كرايس جيرج

كل الرحمة لضحايا الجريمة

عميق مواساتنا وخالص تعازينا لعوائلهم

لجنة العمل المشترك لمنظمات الجالية العراقية

– جمعية النساء الآشورية

– جمعية بيت المندائيون.

– جريدة “بانوراما”

– حزب بيت نهرين الديمقراطي

– الحركة الديمقراطية الآشورية ( زوعا)

– حركة التيار الصدري

– الحزب الشيوعي الكردستاني.

– الرابطة الكلدانية ( مظلة تضم اكثر من 20 جمعية بضمنها “جمعية المرأة الكلدانية ” )

– رابطة المرأة العراقية .

– رابطة المرأة المندائية

– الصالون الثقافي.

– مركز كردستان العلمانية .

– لجنة الدفاع عن حقوق الانسان -استراليا

– ممثلية اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر

– مركز اعمار العراق الاعلامي

– ” جمعية الأكاديميين العراقيين في استراليا و نيوزلندا”

– جمعية تلسقف

– جمعية سومر الثقافية

– منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي