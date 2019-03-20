إجتهاد المرجع الصرخي ثابت بالأدلة العلمية قبل شهادة ما يسمى بأهل الخبرة

بقلم : احمد الملا

لقد ثبت إجتهاد المرجع الديني الأعلم السيد الصرخي الحسني من خلال ما يملكه من تقريرات – مبحث الضد وحالات خاصة بالأمر – ومن بحوث اصولية وفقهية وهي وحدها كفيلة بإثبات ذلك؛ أما من يبحث عن شهادة أهل الخبرة وجعلها هي الأساس نقول له إن أهل الخبرة شهدوا للسيد الصرخي الحسني بالإجتهاد وفي مقدمتهم السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر – قدس سره – وآية الله فاضل البديري وآية الله هادي البديري والشيخ عبد الأمير الخطيب والشيخ عبد الله الساري وآية الله حسين رضائي والمفكر الإسلامي فوزي الخزاعي وآية الله غسان البهادلي وآية الله رياض الكرعاوي والشيخ يونس المظفر والعديد من طلبة الحوزة وفضلائها؛ لكن هل اعتمد السيد الصرخي الحسني على شهادة أهل الخبرة في إثبات أجتهاده ؟ لم يعتمد سماحته على شهادة أهل الخبرة بل أثبت إجتهاده من خلال ما يملكه من بحوث وتقريرات تدل على إجتهاده …

أما قضية أهل الخبرة فإنها لا تعتبر دليلا على إجتهاد المجتهد وذلك لأسباب :-

1-تعارض أهل الخبرة في شهاداتهم في تحديد المجتهد؛ حيث نجد إن لكل متصدي الآن مجموعة من أهل الخبرة يشهدون له بالإجتهاد وهذا تعارض واضح في شهاداتهم وهذا التعارض يؤدي إلى سقوط هذه الشهادة .

2-اعتكاف أهل الخبرة على الدرس عند شخص واحد ؛ فمجموعة تدرس عن – س – وأخرى عند – ص – وهكذا؛ وهذا ما يجعل أهل الخبرة غير مطلعين على كل حلقات الدرس – البحث الخارج – التي تعطى في كل الحوزات وبهذا تكون شهاداتهم غير منصفة وغير دقيقة لعدم إطلاعهم الكامل والتام والشامل على كل حلقات الدروس.

3-هناك عوامل كثيرة تؤثر على شهادة أهل الخبرة منها عوامل مادية ومنافع شخصية وميول وإتجاهات فئوية تجعل من صاحب الخبرة يشهد لصالح شخص دون آخر بسبب تلك الأمور.

لكن الأمر الأساس في إسقاط شهادة أهل الخبرة هو تعارض تلك الشهادة؛ وهذا رأي كل المتصدين فإن شهادة شخص واحد عادل يسقط شهادة الآخرين حتى وإن كانوا عدول؛ فلا يبقى أمام الجميع إلا خيار الدليل العلمي في تحديد المجتهد وهو التقريرات الأصولية التي تدل على إجتهاد صاحبها؛ فمع وجود تلك الأدلة العلمية والتقريرات والبحوث يمكن معرفة المجتهد وتحديده؛ لكننا نجد الآن إن من لا يملك تلك الأدلة يركز فقط على شهادة أهل الخبرة – الساقطة بالتعارض – ويهمل جانب الدليل العلمي !!!…

ومن يريد أن يطلع على شهادات أهل الخبرة من طلبة الحوزة وفضلائها من داخل وخارج العراق عليه زيارة هذه الصفحة التي فيها توثيق لكل تلك الشهادات …

https://goo.gl/gv98dY