إستثمار بغداد … المباشرة بأعمال المرحلة الثانية من مشروع بوابة العراق السكني

خلال زياراتها الدورية التي تقوم بها اللجان الفنية والهندسية في هيئة إستثمار بغداد لمتابعة المشاريع الإستثمارية وبإشراف مباشر من قبل رئيسها المهندس شاكر الزاملي قامت اليوم الثلاثاء الموافق (19/3/2019) بزيارة مشروع ( مجمع ِبوابة العراق السكني ) الذي تنفذه شركة بوابة بغداد للإستثمارات العقارية على أرض مطار المثنى / مقابل منتزه الزوراء ، وأشرت إرتفاعاً كبيراً في وتيرة العمل وتصاعد لنسب الإنجاز في المجمع .

وقد أنجزت الشركة المنفذة أعمال الإنهاءات للأبنية حيث تم طلاء واجهاتها وتثبيت الزجاج والإنارة والأبواب والشبابيك فيها كما تم قص الشوارع والبدء بأعمال الأسس والركائز لأبنية المرحلة الثانية من المشروع فضلاً عن إنشاء الأحواض التي تغذي المجمع بالمياه بشكل مباشر ، وتتميز بنايات المشروع بتصاميم حديثة ومتكاملة الخدمات لتوفير كافة وسائل الراحة للساكنين فيها مستقبلاً .

هذا ويضم المشروع ما يلي :

_ مركز تجاري

_ مستشفى خاص

_ مدرسة دولية

_ نادي صحي

_ مساحات خضراء

_ كهرباء ٢٤ ساعة في اليوم

_ تبريد مركزي نظام ال VRF

_ منظومة غاز مركزي

_ نظام أمن ومراقبة على مدار الساعة

_ أروقة تجارية خارجية

_ مواقف سيارات