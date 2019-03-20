اسـكـت اوما ادري اشلـون
ميسون نعيم الرومي
اسـهـَـر واعـِـدّ آنه انـجـوم – والـلـيـل غمزاته اعـيـون
بـيـن الـنـَـجـم گلبـي غـفـَـه – غـاوه الـگـمـَـر هـالـمـَـفـتـون
طـَـرّ الـفـَـجـر لاوَه الـلـيـل – والنـدَه ايطرّز لغـصـون
نـاحـَـن حـَـمـامـات الـبدوح – بـلـبـل يـغـَـنـّـي اومسجون
مـيـل الـكـحـل باس الرمش – مجنون وايكحل لجـفـون
يـمـشـي ابـدَلـَـع چنه الغصن – يتمايل اوهالكله افـنـون
اسـكـت اوما ادري اشلـون
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امـضـَـيـّـع صـبـاحات الـمـِـسـَـه – گـالـَـوْ عـَـلـيـه الـمـَـجـنـون
يتـبـَسـمـَـر الشافه يمر – وابـخـَـطـوِتـَـه ايـهـزالـكـون
ريـشـَـه ابـهـوَه مـايـنلـزم – عشاگه منه ايغارون
غـِـض الـنـَـظـَـر.. عـَـنـَّـه ابـتـِـعـِـد – لاتـنـتـِـظـر مـِـنـَّـه الـعـون
تـزرَع شـلـب تـحـصد دَغـَـل – حـتى الـوَرد مـابـي لـون
الحچي هالضاع الحـَـچـي – اسـكـت .. اولتگلـّي اشلـون
لتگـلول اشلـون
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آذار / 2019
بلگراد عاصمة الصرب