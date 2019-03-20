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اسـكـت اوما ادري اشلـون

اسـكـت اوما ادري اشلـون

ميسون نعيم الرومي

اسـهـَـر واعـِـدّ آنه انـجـوم – والـلـيـل غمزاته اعـيـون

بـيـن الـنـَـجـم گلبـي غـفـَـه – غـاوه الـگـمـَـر هـالـمـَـفـتـون

طـَـرّ الـفـَـجـر لاوَه الـلـيـل – والنـدَه ايطرّز لغـصـون

نـاحـَـن حـَـمـامـات الـبدوح – بـلـبـل يـغـَـنـّـي اومسجون

مـيـل الـكـحـل باس الرمش – مجنون وايكحل لجـفـون

يـمـشـي ابـدَلـَـع چنه الغصن – يتمايل اوهالكله افـنـون

اسـكـت اوما ادري اشلـون

***

امـضـَـيـّـع صـبـاحات الـمـِـسـَـه – گـالـَـوْ عـَـلـيـه الـمـَـجـنـون

يتـبـَسـمـَـر الشافه يمر – وابـخـَـطـوِتـَـه ايـهـزالـكـون

ريـشـَـه ابـهـوَه مـايـنلـزم – عشاگه منه ايغارون

غـِـض الـنـَـظـَـر.. عـَـنـَّـه ابـتـِـعـِـد – لاتـنـتـِـظـر مـِـنـَّـه الـعـون

تـزرَع شـلـب تـحـصد دَغـَـل – حـتى الـوَرد مـابـي لـون

الحچي هالضاع الحـَـچـي – اسـكـت .. اولتگلـّي اشلـون

لتگـلول اشلـون

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آذار / 2019

بلگراد عاصمة الصرب

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