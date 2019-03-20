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اشادة عراقية بمبادرة الرئيس المصري للقضاء على مرضى فيروس

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أشادت سفارة العراق في القاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالتوصيات الصادرة في الحفل الختامي لملتقى الشباب العربي والأفريقي بمحافظة أسوان الذي اختتمت فعالياته يوم امس الاثنين الثامن عشر من مارس 2019 الجاري وخاصة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس (سي) للجاليات العربية في مصر بشكل عام والجالية العراقية بشكل خاص

واعتبرت سفارة جمهورية العراق في مصر ببيان لها اليوم ان مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على مرضى فيروس سي لمليون أفريقي وإطلاق حملة جديدة للقضاء على فيروس سي للجاليات العربية يُشير الى الدور الكبير الذي تلعبه مصر في رعاية الأشقاء العرب عبر تذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجههم.

وبهذه المناسبة تقدمت السفارة بالشكر والتقدير الى الحكومة المصرية على دورها في احتضان الجاليات العربية، فضلاً عن الحفاوة التي يتعامل بها الشعب المصري مع أشقائه العرب و يؤكد أن مصر دوماً حاضنة للقضايا العربية.

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