“الاتحاد” يتسلم حصته في لجان برلمان كوردستان ويطالب بمنصب رئيس الاقليم

اعلن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني عن استكمال تسلم مناصبها وفق الحصص الانتخابية في برلمان الاقليم.

وقالت رئيسة الكتلة بيكرد طالباني في مؤتمر صحفي عقدته في برلمان الاقليم، “اتممنا اليوم تسلم جميع حصصنا في اللجان من الرئاسات والمقررات وتوزيع الاعضاء، وسنعمل في المرحلة المقبلة على تقديم مشاريع قوانين وتقديمها الى رئاسة البرلمان”.

واضاف ان “حزبها سيطالب ايضا بمنصب رئيس اقليم كوردستان”.

وبشأن موعد عودة الكتلة الى جلسات البرلمان قالت طالباني، “اليوم كان هناك اجتماع بين وفدي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراكي، وفي حال التوصل الى توافق كامل بعدها يعطي المكتب السياسي للحزب قرار ألعودة الى البرلمان”.

وقاطع الاتحاد الوطني جلسات برلمان الاقليم عقب خلاف مع الحزب الديمقراطي خلال مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة.

واناط الحزب الديمقراطي بفالا فريد منصب رئاسة البرلمان بعد التصويت الاعضاء بشكل مؤقت لحين عودة الاتحاد للجلسات، إذ انه بحسب الاتفاق بين الحزبين فان رئاسة البرلمان تذهب للاتحاد، ورئاسة الاقليم والحكومة الى الحزب الديمقراطي الذي تصدر نتائج الانتخابات ب45 مقعدا من اصل 111.