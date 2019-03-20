البرلمان يلقي الكرة بملعب عبد المهدي لملء فراغ جعفر بمنصب رئيس هيئة النزاهة

اعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية هشام السهيل يوم الثلاثاء ان مجلس النواب العراقي لا يمتلك مرشح لمنصب رئيس هيئة النزاهة، مطالبا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لتقيم مرشح لتولي هذا المنصب.

وقال السهيل في تصريح نقله مكتبه الاعلامي اليوم، ان” اللجنة ليس لديها مرشح ولكن ندعو رئيس الوزراء لتكليف من يدير هيئة النزاهة لان منصب الرئيس والنائب شاغران وبالتالي ستتعطل اعمال الهيئة”.

واضاف ” نطالب بمن يشغل هذا المنصب ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة وان لا تكون عليه شبهات فساد وان تكون شخصية مستقلة لكي تستطيع ان تعمل بحرية بعيدا عن التأثيرات السياسية “.

وكان رئيس هيئة النزاهة عزت توفيق جعفر قد توفي قبل ايام بحادث سيارة في محافظة دهوك.