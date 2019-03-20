السليمانية تستقبل 50 الف سائح

اعلنت دائرة السياحة في محافظة السليمانية، اليوم الاربعاء، عن استقبال اكثر من 50 الف سائح للمشاركة في احتفالات اعياد نوروز.

وقال علي رؤوف المدير العام للسياحة في محافظة السليمانية في تصريح متلفز ان “محافظة السليمانية استقبلت لحد الآن أكثر من 50 الف سائح للمشاركة في الاحتفالات بحلول اعياد نوروز”.

واشار الى ان فرق السياحة تقوم باستقبال السياح في مداخل مدينة السليمانية وتوزع عليهم التعليمات الخاصة بالسياحة وتوضحيات حول المناطق السياحية.

ولفت الى ان هذ العدد قابل للزيادة، مبينا ان اغلب السياح هم من محافظات الوسط والجنوب، وهناك عدد كبير من السياح القادمين من ايران.