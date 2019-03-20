العراق يناقش مع جمهورية الصين الشعبية تعزيز التعاون التربوي بين البلدين

التقى المدير العام للعلاقات الثقافية في وزارة التربية الدكتور كريم الوائلي القائم بإعمال جمهورية الصين الشعبية في بغداد المستشار يين لي جيون بمكتبه بديوان الوزارة بحضور ممثل وزارة الخارجية العراقية الدكتور باهر مردان والمعاون الاداري للمدير العام للعلاقات الثقافية السيد محمود حسين القيسي .

ورحب الوائلي بمستشار جمهورية الصين الشعبية والوفد الموافق له مشيراً الى عمق العلاقات العراقية الصينية التي تمتد منذ عشرات السنين واملاً بمزيد من التعاون في المجال التربوي والتعليمي للاستفادة من التجربة الصينية .

وقال الوائلي ان هناك عدداً من المقترحات التربوية التي قدمت الى القائم بالإعمال وهي ان يتبادل الطرفان المطبوعات التربوية وأمور تتعلق بالمناهج والأنظمة التربوية والتعليمية والامتحانية والبنية التحتية التعليمية ، وتشجيع تبادل الزيارات التربوية بين البلدين ، والعمل على تطوير العلاقات العراقية الصينية التربوية عن طريق تقديم الزمالات الدراسية في الصين . ومساهمة الصين في اعمار المدارس على وفق المدارس الصينية وتبادل القدرات بين الكوادر التربوية العراقية والصينية ،

وتابع الوائلي ان هناك مقترحات اضافية قدمت من الجانب العراقي الى الصين وهي تقييم ومصادقة الشهادات الدراسية على وفق التشريعات النافذة في كلا البلدين وفتح مؤسسات تربوية تعمل وفق القوانين والأنظمة التربوية المعمول بها في كلا البلدين ، ومنح التراخيص اللازمة لعمل المدارس القائمة حالياً ، ومنح التسهيلات اللازمة للعاملين في المدارس المفتوحة في كلا البلدين وعوائلهم وخاصة فيما يتعلق بسمات الدخول والإقامة وان يعمل الطرفان على تنسيب لجنة مختصة مشتركة مخولة من وزيري التربية في البلدين تتولى وضع برامج تنفيذية لتفعيل المواد الخاصة بالتعاون التربوي وتقيم انشطة التعاون المنجزة والقائمة على ان تكون اعمالها ضمن اطار اللجنة العراقية الصينية المشتركة .

من جانبه بين القائم بإعمال جمهورية الصين الشعبية في بغداد المستشار يين لي جيون اننا نهتم بزيادة التعاون مع العراق في مجال التعليم وفي كل سنة نقدم للجانب العراقي زمالات دراسية في الصين ونهتم بالتبادل القافي مع العراق ، وحاليا ندرس افتتاح مركز ثقافي لتعليم اللغة الصينية في بغداد .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام في الوزارة