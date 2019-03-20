العشرات من أنصار التيار الصدري يحاصرون مبنى فضائية ويهددون باحراقها

ذكرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان جماعة تدعي انتمائها للتيار الصدري تحاصر مبنى قناة دجلة منذ الساعة الرابعة من عصر اليوم الأربعاء.

وقال العاملون هناك انهم محاصرون في المبنى بعد ان تفاوضوا مع المحتجين الذين هددوا بحرق القناة عدة مرات، لكنهم يرفضون الانسحاب.

وبينوا ان المجموعة التي يقدر عددها بمئة شخص اغلقوا الشارع المؤدي للمبنى، مطالبين قناة دجلة بالاعتذار عما اعتبروه اساءة من برنامج “القرار لكم” بعد ان دار حديث بين الضيوف بشان الوضع السياسي.

واوضحت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في بيان انها تدين هذا التصرف، وتعد ما يجري انتهاكا واضحا وصريحا لحرية العمل الصحفي المكفول دستوريا، لاسيما وان البرنامج لم يسيء لاي من الاطراف السياسية، وكان يقدم حلقة استضاف فيها السيدين القاضي وائل عبد اللطيف والنائب عن كتلة الفتح محمد الكناني.

وتدعو الجمعية الحكومة العراقية والجهات الامنية الى التدخل وانهاء عملية محاصرة القناة، وانهاء حالة التهديد والوعيد الموجهة لكوادر القناة.