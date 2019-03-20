Posted on by

القانونية البرلمانية تكشف عن “أهداف” قانون تعديل الجنسية

كشف اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، عن أهداف قانون تعديل الجنسية العراقية، وسبب تشريعه في الوقت الحالي.

وقال عضو اللجنة يحيى المحمدي ان “تشريع قانون تعديل الجنسية العراقية، فيه الكثير من الأهداف والنوايا، منها تغيير الهوية العراقية ودمارها”، مبينا ان “القانون فيه هدف التغيير الديمغرافي للمجتمع العراقي”.

وأضاف المحمدي ان “هناك سببا خطيرا أيضا في هذا القانون وهو سياسي، فنحن مقبلون على التعداد السكاني، فهذا القانون سوف يغير المجتمعات بشكل كبير، فتمرير القانون بصيغته الحالية، كارثة وخطر على مستقبل العراق والعراقيين”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close