القانونية البرلمانية تكشف عن “أهداف” قانون تعديل الجنسية

كشف اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، عن أهداف قانون تعديل الجنسية العراقية، وسبب تشريعه في الوقت الحالي.

وقال عضو اللجنة يحيى المحمدي ان “تشريع قانون تعديل الجنسية العراقية، فيه الكثير من الأهداف والنوايا، منها تغيير الهوية العراقية ودمارها”، مبينا ان “القانون فيه هدف التغيير الديمغرافي للمجتمع العراقي”.

وأضاف المحمدي ان “هناك سببا خطيرا أيضا في هذا القانون وهو سياسي، فنحن مقبلون على التعداد السكاني، فهذا القانون سوف يغير المجتمعات بشكل كبير، فتمرير القانون بصيغته الحالية، كارثة وخطر على مستقبل العراق والعراقيين”.